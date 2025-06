Cristiano Ronaldo contro il Pallone d'Oro: "Dovrebbe vincerlo chi vince la Champions. So cosa c'è dietro, i premi hanno perso valore"

Cristiano Ronaldo, stella del Portogallo e ancora all'Al Nassr - nonostante i tanti rumors su un possibile cambio di squadra per giocare il Mondiale per Club - ha parlato in conferenza stampa anche di un premio a lui molto legato come il Pallone d'Oro criticando e non poco la gestione degli ultimi anni. A domanda diretta su Lamine Yamal (si giocherà Portogallo-Spagna, finale di Nations League) e se meritasse il premio consegnato da France Football, l'ex-Juve e Real Madrid fra le altre ha detto la sua allontanando il premio dall'attaccante spagnolo del Barcellona.

PALLONE D'ORO A CHI VINCE LA CHAMPIONS - "Secondo me però chi si distingue vincendo la Champions League dovrebbe essere premiato anche con i premi individuali"

YAMAL? - "Pallone d'oro a Yamal? Il ragazzo sta facendo bene, è aiutato tanto da club e nazionale e lui nei prossimi 4 o 5 anni lo vincerà sicuramente"

SO COSA C'È DIETRO - "Potrebbe vincere Yamal come Dembelé o Vitinha, o altri emergenti. I premi per i singoli restano comunque poco rilevanti anche perché non c'è mai il 100% dei consensi. Non credo nel Pallone d'Oro, so cosa c'è dietro le quinte"