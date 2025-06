Donnarumma-Inter e le voci sul futuro: la priorità rimane il rinnovo col Psg

Nel cammino verso il Mondiale 2026 saranno fondamentali le manone di Gigio Donnarumma, fresco campione d'Europa con il Psg per il quale è stato decisivo dagli ottavi in poi parando due rigori al Liverpool e con miracoli contro Aston Villa e Arsenal. Stasera sarà titolare nella gara tra Norvegia e Italia che aprirà la fase di qualificazione degli Azzurri al Mondiale 2026; il classe '99 è uno dei leader e punti fermi della squadra di Spalletti e da molti è considerato il miglior portiere al mondo.

IL RINNOVO DI DONNARUMMA - In ogni sessione di mercato c'è sempre qualche voce di un possibile addio di Donnarumma al Psg. Juve, Inter, Napoli... il portiere è stato accostato a tutte le big di Serie A, ma a oggi la priorità di Gigio è il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Le trattativa tra l'agente del giocatore e il club francese vanno avanti a rilento, la società conosce bene le richieste del portiere che nonostante la vittoria della Champions - da protagonista - non vuole alzare le pretese, tra le parti c'è ancora distanza e prossimamente sono previsti dei nuovi contatti per provare a venirsi incontro.

IL MERCATO DI DONNARUMMA - Un allenatore al quale piace molto Gigio è Pep Guardiola, che osserva da lontano gli sviluppi legati al suo futuro perché lo vorrebbe portare al Manchester City e il rapporto col Psg dovesse incrinarsi potrebbe inserirsi per fare un tentativo. Nei giorni scorsi l'agente di Donnarumma Enzo Raiola ha fatto un punto sul futuro del suo assistito: "Il giorno prima della finale di Champions Gigio ha salutato l'Inter nello spogliatoio e loro sono stati contenti di questa dimostrazione di affetto avuta per i compagni di Nazionale. Gianluigi piace, inutile nasconderlo. Il ragazzo è ben visto, però non posso dire che oggi ci sia qualcosa con l'Inter, che possa portare avanti un discorso per lui. Zero assoluto. E vale anche per il Napoli, dove è nata una sorta di Pesce d'aprile ma non c'è nulla in ballo".