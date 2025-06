Dzeko, gol decisivo in nazionale: può tornare in Italia, ecco dove

Inghilterra e Bosnia faticano più del previsto per battere Andorra e San Marino. Entrambe le nazionali vincono di misura 1-0 e restano in testa a punteggio pieno nei rispettivi gironi con 9 punti dopo le prime tre gare di qualificazione ai Mondiali 2026 grazie ai goal dei loro bomber: Harry Kane ed Edin Dzeko.

Quest'ultimo, entrato dalla panchina al 62', impiega 4 minuti per segnare la rete decisiva, la numero 68 in 141 presenze in nazionale maggiore. Dzeko è virtualmente senza squadra, avendo già annunciato l'addio al Fenerbahce, con cui è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Arrivato a parametro zero dall'Inter, ha segnato 46 goal in 99 presenze nelle ultime due stagioni giocate in Turchia.

Dzeko può tornare in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Roma (119 goal in 260 presenze) e Inter (31 goal in 101 presenze). Infatti sulle sue tracce ci sono Como e soprattutto Bologna, pronto a riportare in Serie A il centravanti classe 1986 ex Manchester City.