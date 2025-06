Fiorentina, Pioli rischia di sfumare: risale Thiago Motta, tutte le alternative

Il puzzle allenatori della Serie A si sta completando, ma una delle squadre nobili del campionato non ha ancora preso la sua decisione per il prossimo anno: la Fiorentina, che rischia seriamente di doversi accontentare della terza o quarta scelta. I nomi ancora in lista sono quelli di Thiago Motta, Francesco Farioli e, più indietro, Alberto Gilardino e Daniele De Rossi.

LE DIFFICOLTA’ VIOLA - Pioli sembrava essere il prescelto, ma l’addio di Spalletti all’Italia ha cambiato i piani della Fiorentina: l’ex allenatore del Milan è attualmente il favorito per allenare la Nazionale. La pista Vieira invece non è più praticabile dopo il rinnovo con il Genoa. Gilardino e De Rossi sarebbero disponibili, ma non sono graditi ai tifosi e non verrebbero accolti al meglio.

THIAGO MOTTA - L’allenatore che potrebbe mettere tutti d’accordo è Thiago Motta: l’ex centrocampista conosce bene il campionato italiano e ha allenato squadre importanti come il Bologna e la Juventus. È un nome di alto livello e sa come valorizzare i giovani. L’unica perplessità riguarda il rapporto con Kean e Fagioli, messi alla porta da Motta a Torino. Il suo arrivo potrebbe avere un impatto sul futuro dei due calciatori.

FARIOLI COME ALTERNATIVA - Chi non ha ancora allenato in Serie A, ma è in rampa di lancio è Farioli, reduce dalle esperienze con il Nizza e l’Ajax. Con il club olandese ha lottato per lo scudetto, perdendolo soltanto all’ultima giornata. A Farioli piacerebbe come destinazione la Fiorentina: il suo profilo non è il preferito dei tifosi, ma non verrebbe "rigettato" come quelli di Gilardino e De Rossi.