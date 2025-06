Fiorentina, bozza d'intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno

Stefano Pioli si avvicina a grandi passi al ritorno alla Fiorentina. Il club viola, che deve sistemare la propria panchina dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, è bisognoso di un tecnico che possa portare esperienza e palmares per affrontare il triplo impegno per il quarto anno consecutivo e che possibilmente sia in grado di gestire una piazza in agitazione dopo i recenti sviluppi.

La scelta è ricaduta sul tecnico emiliano, impegnato ancora con l'Al-Nassr ma entusiasta all'idea di ritornare in Italia, accostato ultimamente anche a Juventus e Atalanta. La Fiorentina, secondo quanto riporta Violanews, ha messo su con Pioli una bozza d'intesa per un contratto di tre anni (tutt'al più di due con opzione per il terzo) con uno stipendio di tre milioni di euro a stagione.

RITORNO - Pioli ha già allenato la Fiorentina tra il 2017 e il 2019, prima dell'avvento della proprietà italo-americana targata Rocco Commisso, subentrato ai fratelli Della Valle poco dopo le dimissioni dell'allenatore, cui era succeduto Vincenzo Montella. Durante il biennio del primo Pioli a Firenze, il legame tra la piazza ed il tecnico è stato cementato dalla tragedia della morte dell'allora capitano viola Davide Astori, il 4 marzo 2018.