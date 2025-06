Ronaldo trascina il Portogallo in finale di Nations League: 2-1 alla Germania, decisivo anche Conceicao

Germania-Portogallo, semifinale di Nations League

Il Portogallo vola in finale di Nations League: decisivo l'ingresso di Francisco Conceicao e la rete di Cristiano Ronaldo. I lusitani rimontano in cinque minuti l'iniziale vantaggio firmato da Wirtz e ora attendono la vincente di Spagna-Francia per la finalissima.

TABELLINO

GERMANIA-PORTOGALLO 1-2

MARCATORI: 48' Wirtz (G), 63' Conceicao (P), 68' C. Ronaldo (P)

GERMANIA (3-4-3): Ter Stegen; Anton (71' Nmecha), Tah, Koch; Kimmich, Pavlovic (71' Adeyemi), Goretzka, Mittelstadt (60' Gosens); Sané (60' Gnabry), Wirtz, Woltemade (60' Fullkrug). CT Nagelsmann

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Neves (58' Semedo), Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves (58' Vitinha), Bernando Silva; Francisco Trincao (58' Conceicao), Fernandes, Pedro Neto (83' Diogo Jota); C. Ronaldo (90' Palhinha). CT Martinez

ARBITRO: Vincic

AMMONITI: CT Martinez (P), R. Neves (P), Tah (G), Wirtz (G), Fullkrug (G), Dias (P)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90' +5 - Altra grande parata di Ter Stegen sul diagonale di Diogo Jota, imbeccato dal contropiede di Bruno Fernandes

89' - Doppio miracolo di Ter Stegen, semplicemente straordinario sulle due conclusioni a botta sicura, da posizione ravvicinata, prima di Diogo Jota e poi di Conceicao

83' - Adeyemi aggancia in area e prova il tiro, con la conclusione che sfila verso il palo. Grande occasione per la Germania per il pareggio

82' - Ci prova ancora Conceicao, ma la sua conclusione termina a lato

68' - HA SEGNATO IL PORTOGALLO! Sempre lui, Cristiano Ronaldo. Servizio splendido per l'eterno numero 7 da parte di Nuno Mendes, poi freddissimo Ronaldo a battere Ter Stegen

63' - PAREGGIO DEL PORTOGALLO! Un missile di Conceicao che si insacca alle spalle di Ter Stegen

48' - GOAL DELLA GERMANIA! Stacco imperioso di testa di Wirtz che infila la sfera all'angolino. Rete convalidata dopo un check del VAR per un contatto in area sospetto di Woltemade

46' - Grande discesa di Nuno Mendes per la spaccata di C. Ronaldo che sfiora soltanto il contatto con il pallone

21' - Altro super intervento di Costa, questa volta sul destro di Goretzka. Si distende bene e salva il risultato l'estremo difensore lusitano

19' - Un vero e proprio miracolo di Diogo Costa su Woltemade: un rigore in movimento calciato dal tedesco, che trova i riflessi pronti del portiere portoghese. Durante l'azione, proteste dei teutonici per un possibile calcio di rigore, chiesto per un sospetto contatto in area. L'arbitro giudica tutto regolare e lascia proseguire

7' - Grande chance per il Portogallo con una girata di Cristiano Ronaldo - servito dopo un'ottima cavalcata sulla fascia di Pedro Neto - che Ter Stegen blocca a terra

4' - Occasione per la Germania: Goretzka stoppa un pallone in piena area, ma trova una conclusione debole, facilmente bloccata da Diogo Costa

