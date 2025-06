Rasmus Hojlund è un obiettivo dell’Inter. L’attaccante danese classe 2003 – fermatosi a soli 4 goal in Premier League durante l’ultima stagione appena trascorsa – è finito nel mirino della società nerazzurra, desiderosa di rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di colui che sarà il prossimo allenatore del club meneghino: Cristian Chivu. Complici anche gli addii certi di Joaquin Correa (pronto a ripartire dal Brasile) e di Marko Arnautovic (a cui scadrà il contratto fra poco più di tre settimane), il presidente Marotta e il DS Ausilio stanno correndo ai ripari e programmando i colpi per l’attacco dell’Inter che verrà.

CONTATTI – Non è una novità che Inter e Manchester United siano in contatto diretto per studiare la fattibilità di un ritorno del danese in Italia. Recentemente le due società si sono scambiate alcune informazioni preliminari in vista di un possibile affare. La conferma era arrivata direttamente proprio da Giuseppe Marotta: “Bonny e Hojlund? Abbiamo lavorato, in particolare Ausilio e Baccin, da mesi su quelli che possono essere eventuali ritocchi, sappiamo che il reparto offensivo è quello oggetto della maggiore attenzione. I nomi che hai fatto possono entrare in un elenco di altri nominativi che saranno oggetto di sondaggio ed eventuali negoziazioni”.

HOJLUND GELA L’INTER – Se da una parte i primi contatti sembravano portare verso un risvolto positivo per l’operazione – ci sarebbe da trovare una quadra economica, oltre che dal punto di vista della formula con i Red Devils che vorrebbero cedere l’attaccante solamente a titolo definitivo – ecco che le ultime dichiarazioni dello stesso Hojlund a TV 2 Sport gelano la dirigenza in quel di Viale della Liberazione: "Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto". Una volontà chiara che rende l’affare sempre più in salita per i nerazzurri, chiamati a convincere tutte le parti della bontà dell’operazione.

ALL IN SU BONNY – E così, pur continuando a lavorare sotto traccia per Hojlund, l’Inter darà l’assalto definitivo a Bonny. Il tentativo, infatti, è in corso: l’idea dell’Inter è di regalare a Chivu un nuovo attaccante già per il Mondiale negli Stati Uniti, ma anche se l’operazione non andasse immediatamente in porto, Bonny rimarrà un obiettivo concreto per l’estate. Dal canto suo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Parma valuta Bonny 25 milioni di euro, ma i nerazzurri – rispetto a Juventus e Napoli – hanno il vantaggio di poter sfruttare gli ottimi rapporti (dimostrati dall’arrivo di Chivu in nerazzurro) con la società gialloblù. Nella giornata di domani ci sarà la rescissione di Chivu con il Parma e questa può essere l’occasione di un contatto ufficiale tra i due club proprio per Bonny. L’Inter è pronta a rivoluzionare il proprio attacco.