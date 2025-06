Inter, Chivu ha firmato: l'annuncio ufficiale a inizio settimana, ecco perché

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida delle giovanili nerazzurre, prende il posto di Simone Inzaghi, passato sulla panchina dell'Al-Hilal in Arabia Saudita.

La missione di Piero Ausilio a Londra per cercare di strappare lo spagnolo Cesc Fabregas al Como è andata a vuoto, così il direttore sportivo è tornato a Milano, dove ieri sera ha visto Chivu (preferito all'altro ex nerazzurro Patrick Vieira del Genoa) e il suo agente Pietro Chiodi. Oggi c'è stato un nuovo incontro per mettere le firme su un contratto biennale fino a giugno 2027 con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il presidente Marotta è arrivato in sede verso le ore 9:30, raggiunto mezz'ora dopo da Chivu e in seguito anche dal ds Ausilio. Poi intorno alle 12:30 Marotta è uscito dalla sede.

Chivu e l'Inter hanno firmato il contratto che legherà il tecnico rumeno al club nerazzurro per le prossime due stagioni:l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter però è rimandati a inizio settimana prossima, perché prima formalmente Chivu si deve liberare dal contratto che lo lega al Parma.



ad Appiano Gentile in vista del Mondiale per club negli Stati Uniti. Nel suo staff tecnico

Intanto il quotidiano La Repubblica svela un curioso retroscena: prima della scelta Chivu, alcuni intermediari hanno sondato la disponibilità di José Mourinho. Il portoghese sarebbe tornato all'Inter senza esitazioni, ma il contratto che lo lega al club turco del Fenerbahce ha delle clausole d'uscita molto onerose e difficili da sciogliere.

A questo puntoil Parma, che prima della chiamata dell'Inter aveva praticamente definito il rinnovo del contratto a Chivu, è alla ricerca di un nuovo allenatore. In questo senso sono al vaglio le candidature di Daniele De Rossi (ex Roma) e Alberto Gilardino (x Genoa).