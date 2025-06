Ora è ufficiale, Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo quattro anni di matrimonio. Comincia la fase della successione, per scegliere il nuovo allenatore dei nerazzurri. La scelta dovrà per forza di cose essere rapida, anche perché l’11 giugno il club milanese decollerà in direzione Los Angeles per il Mondiale per club.

FABREGAS IL PREFERITO - Il favorito per la panchina è Cesc Fabregas, legato contrattualmente al Como, per il quale sono stati mossi dei passi già alcuni giorni fa, subito dopo l’ultima giornata di campionato giocata proprio nella città lariana. Per lui ci sono stati nuovi contatti anche in queste ore, l'Inter vuole dirimere al più presto la questione allenatore. In seconda fila il nome di Roberto De Zerbi, che ha appena rinnovato col Marsiglia eche in mattinata si è trincerato dietro un “non mi ha chiamato nessun club”.

LE ALTERNATIVE - In Viale della Liberazione nutrivano ancora la speranza di riuscire a sistemare le cose e ripartire con Inzaghi, ma Marotta e Ausilio non sono riusciti a sistemare le cose: l'Inter vorrebbe ripartire da un allenatore giovane e dalle chiare idee di gioco, con lo spagnolo che è considerato il profilo giusto, ma in queste ore l'ex Barcellona non sembrava particolarmente convinto, né dal progetto Inter né di lasciare il Como. Roberto De Zerbi ha già dato la propria parola al Marsiglia di proseguire ancora un anno in Francia, mentre la pista che porta a Christian Chivu, grande ex ora sulla panchina del Parma, non scalda particolarmente.

MANCIN, FARIOLI E VIEIRA - Le alternative portano ai nomi di Roberto Mancini, altro ex, che ha allenato per due volte l'Inter, dal 2004 al 2008 e poi dal 2014 al 2016, di Francesco Farioli, proposto ai nerazzurri e secondo in campionato sulla panchina dell'Ajax, e di Patrick Vieira, anche lui ex ed attuale allenatore del Genoa, in netta risalita. Presto arriveranno aggiornamenti in merito, con la dirigenza nerazzurra che dovrà lavorare alacremente. Tra l'altro Inzaghi potrebbe affrontare l'Inter nei quarti di finale del Mondiale per club, tra poco più di un mese, che vede i nerazzurri tra le possibili outsider in grado di conquistare il torneo, come confermato dalle Quote Passaggio Turno Mondiale per Club.