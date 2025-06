Inter, Chivu rescinde col Parma: "Grazie!". Ad Appiano per il primo allenamento

Oggi è il giorno dell'annuncio di Cristian Chivu nuovo allenatore dell'Inter al posto di Simone Inzaghi, già approdato sulla panchina dell'Al-Hilal in Arabia Saudita

In mattinata il 44enne tecnico romeno è stato a Parma, dove ha incontrato la società gialloblù per firmare la rescissione del contratto. Poi verso mezzogiorno è arrivato ad Appiano Gentile per dirigere il primo allenamento nel pomeriggio con la squadra nerazzurra in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Assenti i nazionali, oltre ai 3 portieri (Sommer, Martinez e Di Gennaro) ci saranno Acerbi, Mkhitaryan e Darmian più i tre infortunati: Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito. Nerazzurri che partono come outsider nel torneo: se volete scoprire le quote, i pronostici e le previsioni, nella nostra sezione apposita i Migliori siti scommesse in Italia del 2025, con la lista aggiornata a Giugno.

IL SALUTO - Cristian Chivu ha scritto su Instagram: "Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!".

I COMUNICATI DEL PARMA - Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.

Parma Calcio comunica che, in data odierna e contestualmente alla definizione della posizione dell'allenatore Cristian Chivu, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del collaboratore tecnico Angelo Palombo. Ad Angelo il Club rivolge i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale.

LO STAFF - Il vice di Chivu (che da Parma si porta Angelo Palombo) dovrebbe essere Giovanni Martusciello. Altri ritorni sono quelli dei preparatori atletici Stefano Rapetti, che aveva già lavorato all'Inter ai tempi di José Mourinho, e Maurizio Fanchini. Così come quelli di Walter Samuel (eventuale) e di Paolo Orlandoni, preparatore dei portieri sotto l'ala del coordinatore Gianluca Spinelli. Quest'ultimo resta al pari del tattico Mario Cecchi, che ha preferito non seguire Inzaghi in Arabia.

Intanto, per quanto riguarda il mercato dei calciatori (domani chiude la neonata finestra di giugno), l'Inter resta in pressing su due giocatori del Parma: il difensore italiano Leoni (classe 2006) e l'attaccante francese Bonny (classe 2003). Nello stesso ruolo di quest'ultimo il Parma ha sondato il 26enne congolese dello Jagiellonia, Afimico Pululu, seguito anche dall'Udinese e capocannoniere della Conference Leaguecon 8 goal.