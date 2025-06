Inter, torna Chivu: ecco i talenti che ha lanciato nelle giovanili

Cristian Chivuè pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Inter, manca soltanto l’annuncio da parte della società. Per il rumeno si tratta di un ritorno in nerazzurro, dopo le esperienze da calciatore e nel settore giovanile. Chivu ha iniziato ad allenare proprio sui campi di Interello, vincendo uno Scudetto Primavera nel 2022 e lanciando diversi talenti. Ecco chi sono i più promettenti.

CESARE CASADEI - Il centrocampista è stato uno dei trascinatori della squadra di Chivu nell’annata tricolore, realizzando anche una rete in finale contro la Roma. In totale sono stati 28 i goal segnati da Casadei con Chivu tra Under 17, 18, Youth League e Primavera. Dopo le esperienze in Inghilterra, Casadei è tornato in Serie A con il Torino diventando subito uno dei titolari.

GIOVANNI FABBIAN - Anche il classe 2003 è stato tra gli artefici dello Scudetto Primavera dell’Inter. Con Chivu ha disputato 65 partite, poi è passato alla Reggina di Pippo Inzaghi e al Bologna. In questa stagione è sceso in campo 41 volte, realizzando 4 reti e fornendo un assist. L’Inter avrebbe la possibilità di riportare Fabbian ad Appiano grazie a una clausola di recompra.

VALENTIN CARBONI - Il 20enne ritroverà Chivu dopo il passato nelle giovanili e sarà subito a disposizione per il Mondiale per Club. L’obiettivo è mettersi alle spalle il grave infortunio subito con il Marsiglia, che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione. Sotto la gestione dell’allenatore rumeno, Valentin Carboni ha collezionato 39 presenze, sette goal e sei assist.

FRANCO CARBONI - Fratello di Valentin, è stato convertito da attaccante a esterno basso all’arrivo all’Inter. Franco Carboni è ancora di proprietà dei nerazzurri, ma ha già maturato diverse esperienze in Serie A e B: Cagliari, Monza, Ternana e Venezia, con cui è sceso in campo otto volte nell’ultima stagione. Con Chivu invece ha collezionato 49 presenze e due reti.

FRANCESCO PIO ESPOSITO - Attaccante di enorme talento, ha segnato nell’ultimo anno 19 goal in Serie B con lo Spezia e cinque con la Nazionale Under 21. Pio Esposito tornerà all’Inter, con cui dovrebbe partire verso gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. La sua è una famiglia di calciatori, anche i fratelli maggiori Salvatore e Sebastiano sono cresciuti nel vivaio nerazzurro.