Inter, clamoroso tentativo per Mourinho: lui avrebbe detto sì, cosa è successo

L'Inter, perso Simone Inzaghi che ha scelto l'Arabia, punta dritta su Cristian Chivu, dopo aver incassato il no del Como per liberare Cesc Fabregas. Come rivela Repubblica, a questo punto solo un clamoroso ritorno a sorpresa avrebbe potuto cambiare i piani della società nerazzurra, il ritorno di José Mourinho. Come si legge sul quotidiano, il portoghese è stato sondato da intermediari e sarebbe stato pronto a volare a Milano subito, se non fosse stato bloccato dalle clausole che lo legano al Fenerbahce, molto onerose.

La pista del clamoroso ritorno di Mou all'Inter dunque c'è stata nelle scorse ore, anche se fugace e morta quasi sul nascere, a fronte dei costi proibitivi che avrebbe avuto e delle tempistiche prolungate che sarebbe servite, impensabili per un club che fra meno di due settimane sarà impegnato al Mondiale per club.

Si può comunque dire che il ritorno di Mourinho all'Inter non è mai stato così vicino, come idea, come nelle scorse ore, fin dal maggio del 2010, quando dopo aver vinto la Champions League battendo il Bayern Monaco al Bernabeu, e completato così il Triplete con Scudetto e Coppa Italia, lo Special One salì sulla macchina di Florentino Perez per firmare con il Real Madrid.

L'Inter quindi sceglie Chivu, uno dei giocatori dell'Inter di Mourinho del Triplete, mentre Mou resta al Fenerbahce, club con il quale nel 2024 ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno del 2026 a 6 milioni netti a stagione.