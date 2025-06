Inter, Lautaro: "Chiuso senza titoli, ma la stagione resta positiva. Inzaghi? Scelta personale"

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni della stampa argentina direttamente in aeroporto dove è atterrato per aggregarsi nelle prossime ore al ritiro della Seleccion di Lionel Scaloni. Inevitabile un ritorno sulla finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint Germain e in cui non è riuscito a dare il suo contributo.

STAGIONE POSITIVA - "La stagione è stata positiva perché abbiamo lottato fino alla fine in tutte le competizioni. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere alcun titolo, ma il bilancio resta positivo"

INZAGHI - "Sono decisioni personali. Ho avuto la possibilità di parlare con lui ieri. È una decisione che ha preso lui, con la dirigenza".

INTER-RIVER AL MONDIALE PER CLUB - "È una partita importante perché ci conosciamo. È importante anche per il River e per la competizione".

L'ARGENTINA - "L'Argentina mi manca sempre. Sono felice di tornare".

MASTANTUONO E LOMONACO - "Sono talenti che emergono dal nostro calcio. Molto felice di averli con noi perché stanno facendo un ottimo lavoro nel calcio argentino".