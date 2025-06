Inter, le motivazioni dell'addio di Inzaghi: "Sono stanco, non ho più energie"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin erano pronti a esporre a Simone Inzaghi le ragioni per continuare assieme, ma il tecnico, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport in merito all'incontro di martedì 3 giugno, non ha lasciato spazio a repliche.

"Non ho più le energie per continuare. Non posso più andare avanti, sono stanco, penso che il mio ciclo qui sia giunto al termine", ha argomentato l’allenatore. Una decisione che era nell'aria, ma alla quale dopo queste parole nessuno si è sentito di controbattere.

Inzaghi ha rinunciato ai 7 milioni di euro dell’ultimo anno di contratto senza pretendere nessuna buonuscita. E senza che l’Inter, dal canto suo, abbia chiesto all’Al Hilal (prossima squadra del tecnico, con ogni probabilità) alcun indennizzo per liberare il proprio allenatore. Il tecnico, secondo la Gazzetta, avrebbe assicurato che non metterà in difficoltà l’Inter avvicinando i big della rosa, i suoi ormai ex giocatori, con offerte allettanti: tutt'al più sarà felice di affrontarli in un ipotetico quarto di finale al Mondiale per Club.