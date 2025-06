Inter, Marotta: "Ci sarà la conferma dello zoccolo duro della squadra. Cerchiamo giovani importanti

A Sky Sport ha parlato il presidente dell'Inter Beppe Marotta a margine della presentazione del libro di Vito Cozzoli " 'L'anima sociale e industriale dello sport". Di seguito le dichiarazioni

CHIVU - "Siamo molto orgogliosi di aver affidato la conduzione della prima squadra a Chivu, che non solo è un bravissimo allenatore ma impersonifica i valori autentici del club e della sua storia, siamo molto, molto fiduciosi".

OBIETTIVI - "Il modello è sempre lo stesso: abbiamo in mente di ringiovanire, ma abbiamo l'obiettivo di continuare ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni, ovvero partecipare alle competizioni dove abbiamo meritato di esserci con la consapevolezza di tentare di vincere. Poi se ci sarà qualcuno più bravo di noi, ci toglieremo il cappello. Ma essere lassù è un privilegio di pochi, ci sono squadre che non ci sono mai arrivate. E ci sono squadre che come noi hanno raggiunto obiettivi importanti, noi vogliamo tornare su quei livelli".

BONNY E LEONI - "Posso parlare di conferma dello zoccolo duro di questa squadra, che è una cosa molto importante. Poi, con calma, con Ausilio e Baccin, andremo ad approfondire una rosa che è competitiva. Sul taccuino dei nostri direttori ci sono tanti nominativi, posso solo dire che il profilo che cerchiamo è quello di giovani importanti che possono rappresentare un patrimonio tecnico ma anche un futuro pieno di grandi soddisfazioni per il nostro club".