Inter, Materazzi: "Inzaghi? Grazie, ma abbiamo buttato via due scudetti. Chivu è l'uomo giusto"

La prossima settimana l'Inter ufficializzerà Cristian Chivu come nuovo allenatore. Il tecnico ha condiviso per 4 anni, dal 2007 al 2011, lo spogliatoio con Marco Materazzi, che ha commentato questa scelta a La Gazzetta dello Sport. L'ex difensore nerazzurro ha parlato di cosa potrebbe dare Chivu, ma anche del suo predecessore, Simone Inzaghi, non senza qualche rimprovero per gli scudetti mancati nel 2022 e quest'anno.

CHIVU - "Ha aspettato il momento giusto e afferrato il suo sogno con le mani. Negli anni, anche nelle giovanili, ha avuto diverse richieste, ma ha avuto l’intelligenza di saper cogliere l’attimo e soprattutto l’occasione. Per me è l’uomo giusto per guidare l'Inter in questo momento, e farà bene. ​Cristian è l’uomo perfetto per ricaricareunambiente deluso da una finale persa 5-0. Chi meglio di lui, un interista campione d’Europa, d’Italia e del mondo in nerazzurro, per poter dare una scossa all’ambiente. Ad Appiano serviva un po’ di sano interismo. L'Inter rimane la più forte del campionato".

INZAGHI - "Non entro nel merito delle scelte, ma dico due cose. La prima è che bisogna ringraziare Simone per ciò cheha fatto inquattro anni,per lo scudetto della seconda stella e per aver fatto giocare l’Inter inuncertomodo,ma è anche vero che poteva fare di più. Abbiamo buttato via due scudetti con la squadra più forte del campionato".

FRATTESI- "Con il Mondiale per Club possono riscattarsi immediatamente da una delusione.Penso alle seconde linee e a chi ha giocato meno con Inzaghi: per loro sarà un’occasione di rivalsa per dimostrare il proprio valore. Il primo che mi viene in mente è Frattesi: Chivu può valorizzarlo, ha 8-10 goal nelle gambe, ci ha portato in finale di Champions segnando al Bayern e al Barcellona".

HOJLUND E LEONI - "Il primo all’Atalanta ha fatto bene, ma Ausilio non lo strapagherà. Non è Haaland, ma un’ottima terza punta. Lautaro e Thuram non si toccano. Leoni mi piace, un difensore giovane serve come il pane. Anche perché le altre si rinforzeranno. Purtroppo, e lo dico da tifoso nerazzurro, il Milan ha preso Tare, uno che di calcio ne capisce tanto. E il Napoli regalerà a Conte una supersquadra"