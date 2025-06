Una stagione terminata con l’amarezza della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, una nuova annata che sta cominciando a prendere forma sotto ogni punto di vista per l’Inter, chiamata a rimettersi immediatamente in corsa dopo l’addio del tecnico di Simone Inzaghi a meno di 10 giorni dall’avvio della prima edizione del Mondiale per Club. La dirigenza nerazzurra ha già virtualmente chiuso per l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina meneghina e sta continuando a lavorare sotto traccia per rinforzare una rosa che dovrà proseguire nella sua missione di essere e rimanere competitiva su tutti i fronti disponibili.

VIA VAI IN ATTACCO – In particolar modo, è la fase offensiva che vivrà una vera e propria rivoluzione in quel di Viale della Liberazione. Joaquin Correa – in scadenza di contratto – è destinato a ripartire dal Brasile, più precisamente dal Botafogo. Marko Arnautovic, invece, saluterà il prossimo 1° luglio da svincolato e presto prenderà una decisione sul suo futuro. Considerato il fatto che solamente il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno i capisaldi dell’attacco che verrà (ci saranno delle valutazioni anche su Mehdi Taremi), i nerazzurri hanno già individuato la pedina perfetta per rinforzare la formazione di Chivu.

NUOVI CONTATTI PER HOJLUND – Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’Inter ha chiesto nuove informazioni al Manchester United per Rasmus Hojlund. I meneghini stanno cercando di capire la fattibilità dell’operazione e degli eventuali costi per arrivare a Hojlund, un profilo che da Viale della Liberazione mantengono ben monitorato sin dai tempi dell’Atalanta. Ci sono stati, come riportato, contatti anche recenti fra le due società (con il Manchester United che non si opporrebbe, alle giuste condizioni, a un'eventuale cessione dell'ex Atalanta) per studiare l’affare in vista di quest’estate. Lontani dal pensare a una trattativa concreta, ma l’Inter si aggiunge a Napoli e Juventus nella lista di club italiani che pensano a un rientro in Serie A di Hojlund.

LA CONFERMA DI MAROTTA - Giuseppe Marotta, presidente all'Inter, ha confermato di seguire da vicino Hojlund (così come Bonny): "Bonny e Hojlund? Abbiamo lavorato, in particolare Ausilio e Baccin, da mesi su quelli che possono essere eventuali ritocchi, sappiamo che il reparto offensivo è quello oggetto della maggiore attenzione. I nomi che hai fatto possono entrare in un elenco di altri nominativi che saranno oggetto di sondaggio ed eventuali negoziazioni".