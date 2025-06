Inter, Patrick Vieira è sempre più l'alternativa a Fabregas: si può liberare per 500.000 euro

alla ricerca di un nuovo proprietario dopo l’incontro andato in scena ieri nel quale Simone Inzaghi ha comunicato ufficialmente al club la sua volontà di interrompere il rapporto per iniziare una nuova avventura alla guida dell’Al-Hilal. Il tecnico francese, che nella stagione appena andata in archivio ha guidato il Genoa a partire da novembre per condurlo ad una tranquilla salvezza, è il profilo che, nelle concitate ore attorno alla candidatura di Cesc Fabregas - sul quale il Como sta esercitando una forte resistenza, complice il desiderio dello spagnolo di proseguire il progetto avviato nell’inverno 2024 - si sta rafforzando sempre più. E, tra le pieghe di questo potenziale affare,dal contratto che lo lega sino a giugno 2026 al suo attuale club

INZAGHI FIRMA IL CONTRATTO CON L'AL-HILAL

Il presidente Beppe Marotta e Piero Ausilio convergono su un allenatore che conosce perfettamente il mondo Inter - avendovi giocato dal 2006 al 2010 - e il calcio italiano, per i suoi trascorsi da calciatore anche in Milan e Juventus e che nella sua attuale veste - dopo i trascorsi con giovanili del Manchester City, New York City, Nizza, Crystal Palace, Strasburgo e Genoa - ha saputo maturare un’esperienza importante per ambire a panchine più prestigiose. In particolare, la stagione alla guida dei rossoblù, rilevati in un momento non facile sul piano dei risultati (coinciso con l’esonero di Alberto Gilardino) e di stabilità societaria - pochi mesi dopo il suo insediamento, la proprietà è passata dal fondo 777 Partners all’imprenditore rumeno Dan Sucu - ha mostrato tutta l’abilità di Vieira nella gestione del gruppo, da un punto di vista tattico ma anche di controllo dello spogliatoio.

AUSILIO, BLITZ A LONDRA PER FABREGAS

Tra gli aspetti che stanno giocando un ruolo importante nella candidatura di Vieira per prendere le redini dell’Inter in questo momento di profondi cambiamenti e di clamorosa svolta, a soli pochi giorni dall’esito disastroso della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, quello di aver puntato con successo su diversi giovani talenti che si sono messi in mostra con la maglia del Genoa. Dall’ex juventino Miretti a Zanoli, passando soprattutto per i tanti ragazzi cresciuti nel vivaio del Grifone. Ahanor, Ekhator e Venturino sono i fiori all’occhiello dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile del Genoa, ulteriormente valorizzato dalle coraggiose scelte di Vieira. Che, in una logica di rinnovamente dell’Inter da tempo promossa dalla proprietà statunitense di Oaktree, ha mostrato il coraggio necessario per osare.

COME GIOCHEREBBE L'INTER CON VIEIRA

Qualora la pista Fabregas tramontasse definitivamente per l’Inter dopo il blitz a Londra del direttore sportivo Piero Ausilio, il nome di Patrick Vieira assumerebbe ancora più consistenza. Anche perché, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, un contatto tra le parti c’è già stato e, al netto delle parole di chiusura del ds del Genoa Marco Ottolini a Il Secolo XIX, la disponibilità incassata dall’allenatore francese a mettersi in discussione in una sfida tanto grande - alla luce anche del carisma e della personalità che da calciatore non gli sono mai mancati - è un aspetto che non può non essere tenuto in considerazione.

