Inter, problema muscolare per Zielinski con la Polonia: le condizioni del centrocampista

Problemi muscolari per Piotr Zielinski. Dopo aver saltato per precauzione l’amichevole contro la Moldavia, vinta 2-0 dalla squadra di Probierz, il centrocampista polacco è in dubbio anche per il match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Finlandia.

CONDIZIONI DA VALUTARE - La decisione se utilizzare o meno il calciatore dell’Inter verrà presa a ridosso del match, in programma martedì 10 giugno. In dubbio anche la presenza di Sebastian SzymaÅ„ski, centrocampista del Fenerbahce. Le eventuali assenze sarebbero pesanti per la Polonia, che punta alla qualificazione diretta ai Mondiali dopo l’eliminazione ai gironi nell'edizione del 2022.

LE PAROLE DELLO STAFF MEDICO - “Zielinski e SzymaÅ„ski stanno affrontando lievi infortuni muscolari, ma sufficienti a mettere in dubbio la loro presenza contro la Finlandia”, ha spiegato Jacek Jaroszewski, responsabile dello staff medico della Polonia. “Domenica si sono allenati individualmente con carichi leggeri. Faremo il possibile per metterli entrambi a disposizione di Probierz”.