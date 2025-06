Inter, Zanetti: "Siamo convinti di Chivu: farà bene. Mercato? Vogliamo creare una squadra competitiva"

In occasione del Festival della Serie A ha parlato Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter, direttamente dall'evento di Parma, ha espresso la sua fiducia su Cristian Chivu, che, lunedì 9 giugno, sarà ufficializzato come nuovo tecnico nerazzurro: "Guardiamo in avanti con un allenatore di cui siamo convinti e che conosce l'ambiente".

CHIVU - "Ci sono tutti i presupporti per far bene, ora dobbiamo fare un grande lavoro tutti insieme. Cosa porterà alla squadra? Io credo che Cristian sia un ragazzo perbene, di grande personalità e dimostra grande senso di appartenenza".

MERCATO - "Di sicuro faremo il possibile per fare una squadra che sia molto competitiva. Ora parleremo con il mister per capire quali siano le sue esigenze ma l'idea è quella lì".

SPALLETTI - "L'ho saputo poco fa, mi dispiace perché conosco il Mister e so quanto teneva a far bene con l'Italia. Mi auguro con tutto il cuore che l'Italia possa qualificarsi per il prossimo Mondiale"