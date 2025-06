Inzaghi, è ufficiale la firma con l'Al-Hilal: quanto guadagnerà a stagione

L'avventura di Simone Inzaghi con l'Inter si è ufficialmente conclusa nella giornata di ieri con tanto di annunci, messaggi social e sentimentalismi da ciclo che si conclude. L'allenatore piacentino ha deciso e comunicato già ieri al club che accetterà l'offerta dell'Al-Hilal in Arabia Saudita e oggi è stata la giornata delle firme e dell'annuncio.

IL COMUNICATO - Con un video pubblicato sui propri canali social, la squadra nella quale milita l'ex calciatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, oltre all'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e il centravanti della nazionale serba Aleksandar Mitrovic, ha reso nota la scelta di Simone Inzaghi come suo nuovo allenatore per le prossime due stagioni. Il comunicato pubblicato invece sul proprio sito ufficiale invece recita: "Il Consiglio di amministrazione di Al-Hilal Company, guidato da Sua Eccellenza mr. Fahd bin Saad bin Nafel, ha completato le contrattazioni con l'allenatore italiano Simone Inzaghi, in arrivo dall'Inter, che assumerà la guida della prima squadra. Ha firmato un contratto fino alla conclusione della stagione 2026/2027".



IL VIAGGIO - Questa mattina Inzaghi ha impacchettato tutto e lasciato Milanocon il suo intermediario Federico Pastorello. Il volo che lo ha portato ad incontrare i dirigenti dell'Al-Hilal, a Parigi, è partito ufficialmente da Linate intorno alle 11. Dopo il summit, al quale ha presenziato pure il numero uno della società, l'ex allenatore dell'Inter è ripartito alla volta dell'Arabia Saudita, per iniziare a prendere contatto con la sua nuova realtà. Visitare le strutture dell'Al-Hilal e approntare tutti i preparativi per la presentazione ufficiale dinanzi alla stampa.

LE CIFRE - Simone Inzaghi ha firmato un contratto della durata biennale con un ingaggio netto da 26 milioni di euro a stagione. L'obiettivo del club arabo è quello di far iniziare subito il lavoro di Inzaghi con la squadra (da potenziare e le voci su Theo Hernandez e Bruno Fernandes ne sono un esempio) per poter ottenere subito un impatto fortissimo in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti.