Italia, altra tegola: infortunio per Kean, salta Norvegia e Moldavia

Un'altra tegola per l'Italia: Moise Kean lascia il ritiro per infortunio, salterà le partite con Norvegia e Moldavia.

Una nuova brutta notizia per gli Azzurri di Luciano Spalletti, che non potranno contare sul centravanti della Fiorentina in vista dei primi due impegni nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Norvegia (venerdì 6 giugno a Oslo) e Moldavia (lunedì 9 giugno a Reggio Emilia).

Kean ha accusato un risentimento muscolare nell'allenamento di ieri, che costringe il classe 2000 a lasciare il ritiro della Nazionale.

INFORTUNIO KEAN: IL COMUNICATO DELLA FIGC - "Kean lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante, indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri, è rientrato al club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso".



CHI GIOCA AL POSTO DI KEAN - Kean non sarà sostituito numericamente, lo ha confermato Spalletti che ora deve ridisegnare l'Italia in vista del primo impegno con la Norvegia: si va verso la coppia d'attacco composta da Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultima Serie A, e Giacomo Raspadori.