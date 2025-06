Italia, contestazione dei tifosi in Norvegia. Gravina Out sui social

Dopo un primo tempo concluso sotto per 3-0 contro la Norvegia, i tifosi dell'Italia presenti a Oslo in occasione della prima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 hanno fatto partire la contestazione. I sostenitori azzurri, intorno al decimo della ripresa, hanno iniziato a spazientirsi, facendo sentire ai calciatori il proprio disappunto per una partita in cui la Nazionale di Luciano Spalletti non è mai riuscita a trovare e contromisure giuste a quella scandinava. Troppo brutta la prestazione dell'Italia, che sta già rischiando di compromettere, dopo solo una partita, la qualificazione diretta ai Mondiali.

Anche sui social cresce la rabbia per quanto fatto in campo dagli azzurri, con l'hashtag #GravinaOut in cima alle tendenze sui social.