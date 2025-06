Italia, Coppola: "Non possiamo dire che la Norvegia è più forte di noi come nomi"

Diego Coppola, difensore dell'Italia, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta per 3-0 subita in casa della Norvegia:

"Migliore in campo? Mah, abbiamo perso 3-0, io sono un difensore... Effettivamente il primo tiro in porta è arrivato nel finale, c'è molto da sistemare. Penso che abbiamo sbagliato dei passaggi, degli appoggi semplici, aperture che hanno dato origine a ripartenze, contrasti. Dovevamo interpretarla in maniera diversa".

NORVEGIA PIU' FORTE? - "A livello di nomi non possiamo dire che loro siano più forti di noi, poi il campo ha detto diversamente ma se guardiamo giocatore per giocatore non siamo inferiori".

RESPONSABILITA' - "Mi prendo la mia parte di colpa, potevo fare meglio anche io sui goal. Sono tutti simili, vengono da inserimenti non chiamati".