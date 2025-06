Italia, Di Lorenzo: "Ci dispiace, abbiamo un po' compromesso il percorso. Ma niente psicosi"

Il difensore dell'Italia Giovanni Di Lorenzo ha parlato in zona mista dopo la sconfitta in casa della Norvegia:

"C'è rammarico e delusione per una partita del genere. Abbiamo buttato il primo tempo. Ora abbiamo questi due giorni per preparare la prossima partita e correggere gli errori che abbiamo commesso nel match contro la Norvegia".

STANCHEZZA - "Siamo a fine stagione, è vero, ma lo sono anche le altre squadre. Quando disputi una partita così ci sono tante concause negative, sia fisiche che mentali. Rivedremo la partita col mister e cercheremo di non commettere questi errori. Sappiamo che con questa partita abbiamo compromesso il nostro cammino nel girone ma ci sono altre partite e dobbiamo subito voltare pagina e vincere. Vincere facendo gol e fornendo buone prestazioni".

PERCORSO - "Tutti vogliamo andare al Mondiale, l'obiettivo è quello e sappiamo che con questa sconfitta abbiamo compromesso un po' il percorso. Però ci sono ancora delle partite più avanti e lunedì dobbiamo vincere".

SCONFITTE IN SERIE - "No, la psicosi non ci deve essere. Quando ci sono queste prestazioni è giusto ricevere le critiche, analizzare le partite ma ci sono ancora un po' di gare davanti che dobbiamo vincere".