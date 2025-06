Italia, Donnarumma: "Prestazione inaccettabile. I tifosi non meritano queste partite"

Al termine della pesante sconfitta per 3-0 in casa della Norvegia, ha parlato il capitano dell'Italia Gigio Donnarumma. Ai microfoni di Rai Sport non è riuscito a darsi spiegazioni per la pessima prestazione fatta dagli azzurri, che rischia già di compromettere il cammino verso i Mondiali del 2026.

ESAME DI COSCIENZA - "Non ho spiegazioni al momento. Bisogna solo andare negli spogliatoi e rendersi conto della prestazione. I nostri tifosi non meritano questo e questo tipo di partite. Dobbiamo farci un esame di coscienza e uscire da questi momenti tutti insieme".

INACCETTABILE - "Dobbiamo trovare in noi la forza di reagire. Non è accettabile questo tipo di partite. Ognuno deve fare mea culpa e poi se ne esce insieme. Dobbiamo stare più uniti di prima".

Donnarumma, poi, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport.

FINO ALLA FINE - "Abbiamo fatto una brutta partita. I tifosi non meritano questo. E' dura parlare, bisogna lavorare. Daremo l'anima fino alla fine per andare al Mondiale. Dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo qualità e giocatori forti. Dobbiamo dare molto di più. Ho fiducia in questi ragazzi, serve un po' di cazzimma che stasera è mancata. Dobbiamo stare uniti e uscirne insieme".

MONDIALI - "Non sono preoccupato perché conosco il nostro valore, ma sono deluso. Non dobbiamo dimenticare del tutto questa serata. Dobbiamo fare esperienza e andare avanti. Non ho mai giocato un mondiale: daremo tutto per giocarlo. L'Italia merita di andarci. Bisogna aver fiducia".