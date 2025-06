Italia, il percorso di Spalletti è finito: tutte le tappe che hanno portato alla separazione

È finita – o sta per terminare – l’avventura di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Come comunicato dallo stesso CT nella conferenza stampa odierna, l’ex allenatore di Napoli, Inter e Roma tra le altre è stato sollevato dall’incarico dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il tecnico di Certaldo guiderà l’Italia nella sfida contro la Moldavia (in programma domani, 9 giugno), che però sarà la sua ultima sulla panchina azzurra: Claudio Ranieri e Stefano Pioli i primi nomi possibili per il post-Spalletti.

LA NOMINA E L'ESORDIO - Ripercorriamo le varie tappe, in cui ci sono stati più bassi che alti, del percorso di Luciano Spalletti alla guida dell'Italia, dopo che era subentrato a Roberto Mancini nel settembre 2023 - esordendo contro la Macedonia del Nord nell'1-1 di Skopje datato 9 settembre 2023 (con le reti di Ciro Immobile e di Bardhi per i padroni di casa). Sulla panchina della Nazionale azzurra l'allenatore toscano conta 23 partite con 11 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte - arriverà quindi a 24 dopo la sfida contro la Moldavia: l'ultimo successo risale all'1-0 del novembre scorso contro il Belgio (firmato dalla rete di Sandro Tonali).

LE QUALIFICAZIONI E L'EUROPEO - Dopo il già citato esordio agrodolce contro la Macedonia del Nord, l'Italia di Spalletti centra 3 vittorie - vs Ucraina, Malta e nel ritorno contro i macedoni - nelle successive 4 partite di qualificazione a EURO 2024 perdendo solo a Wembley contro l'Inghilterra. Nonostante l'avvicinamento alla rassegna continentale fosse stato molto positivo con tre vittorie e un pareggio in 4 amichevoli, in Germania gli azzurri riescono a strappare il pass per gli ottavi di finale solo in extremis grazie al gol dell'1-1 di Mattia Zaccagni contro la Croazia (dopo la vittoria per 2-1 contro l'Albania e il ko contro i futuri Campioni d'Europa della Spagna): le cose non migliorano nella fase a eliminazione diretta, dove l'Italia viene annichilita per 2-0 dalla Svizzera, senza mai dare la sensazione di poter rientrare in partita.

LE ULTIME USCITE - Il post-Europeo inizia come meglio non avrebbe potuto: grande prestazione dell'Italia contro la Francia Campione del Mondo in carica e vittoria per 3-1 al Parco dei Principi (la prima in questo stadio nella storia della Nazionale azzurra) nonostante il vantaggio lampo dei Blues con Barcola - decisive le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori. Il percorso in Nations League prosegue fino ai quarti di finale contro la Germania, in cui gli azzurri perdono per 2-1 a San Siro la gara di andata per poi pareggiare 3-3 in terra tedesca il 23 marzo scorso, sfiorando la clamorosa rimonta dopo lo 0-3 maturato nel primo tempo. Dopo questa sfida è stato decisivo il pesante ko di Oslo contro la Norvegia nel primo match delle qualificazioni al Mondiale 2026 per porre fine all'avventura di Spalletti nella veste di Commissario Tecnico.

I MIGLIORI MARCATORI - 19 i marcatori diversi a segno durante l'operato di Spalletti: il più prolifico è stato di gran lunga Davide Frattesi con 7 gol segnati (l'ultimo realizzato nel 4-1 contro Israele lo scorso 14 ottobre); seguono Retegui a 4, Kean e Raspadori a 3. 2 centri per Barella, Berardi, Cambiaso, Chiesa, Di Lorenzo e Tonali.