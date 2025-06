Un vero e proprio disastro. Le certezze dell’Italia, alla prima partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si sono spente e sono state gettate al vento da una prestazione a dir poco negativa della formazione scelta da Luciano Spalletti. Un 3-0 senza appello incassato contro la Norvegia che complica – e non di poco – i piani verso la Coppa del Mondo americana del 2026. La Gazzetta dello Sport offre uno scenario importante sotto questo punto di vista. Il rischio concreto è di passare nuovamente attraverso quegli insidiosi playoff che sono già risultati fatali in due occasioni nel recente passato (2017 con la Svezia e 2021 con la Macedonia del Nord). C’è davvero poco tempo per sistemare una situazione divenuta già complessa, in vista della partita contro la Moldavia.

PIU’ RESPONSABILI – E’ evidente come ci siano più responsabili della prestazione fornita in quel di Oslo: dai giocatori al CT Spalletti, arrivando sino ai più alti vertici della scala gerarchica federale nella persona del presidente FIGC Gabriele Gravina. Nulla è compromesso – sia chiaro -, ma l’avvio fornito dagli Azzurri non è dei più incoraggianti e il rischio di mancare al terzo Mondiale consecutivo diventa ora concreto e preoccupante. È uno dei punti più bassi della storia calcistica italiana? Presto per dirlo, ma serve un’immediata reazione.

INCONTRO A OSLO –La Gazzetta dello Sport ci svela che Gravina ha incontrato brevemente Spalletti nella serata di ieri. Il messaggio è stato chiaro da parte del presidente federale: pensieri e concentrazione verso la prossima sfida e niente più. Ci sarà tempo e modo – come previsto – dopo la partita contro la Moldavia per analizzare la situazione e capire se il progetto Italia è ancora valido con Spalletti come commissario tecnico. Ora serve prima una vittoria per raddrizzare la via verso i Mondiali 2026. Ma tra cori, contestazioni e prestazioni incolori, la strada azzurra è sempre più in salita. Ancora una volta.