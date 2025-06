Italia-Moldavia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Prosegue il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2026: il secondo avversario è la Moldova.

A Reggio Emilia, gli Azzurri di Luciano Spalletti (alla sua ultima presenza sulla panchina della Nazionale) devono immediatamente riprendere il cammino nelle Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, dopo la cocente sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. La Nazionale, ricordiamo, è inserita nel Gruppo I insieme alla Norvegia con Israele, Estonia e Moldavia.

Solo la prima classifica nel girone accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali, mentre la seconda dovrà giocare i playoff.

Tutte le informazioni su Italia-Moldavia: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

ITALIA-MOLDAVIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Italia-Moldavia

: Italia-Moldavia Data : lunedì 9 giugno 2025

: lunedì 9 giugno 2025 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv : Rai 1

: Rai 1 Streaming: RaiPlay

LE FORMAZION UFFICIALI DI ITALIA-MOLDAVIA

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT Spalletti.

MOLDAVIA (3-4-2-1): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. Ct. Clescenco.

DOVE VEDERE ITALIA-MOLDAVIA IN TV - La sfida tra Italia e Moldavia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 (canale numero 1, 501 HD del Digitale Terrestre e 5001 del decoder di Sky).

DOVE VEDERE ITALIA-MOLDAVIA IN DIRETTA STREAMING - Italia-Moldavia sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay collegandosi al sito o scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - I telecronisti Rai di Norvegia-Italia saranno Alberto Rimedio e Lele Adani.