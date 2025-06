L'Italia stenta anche contro la Moldavia: Spalletti saluta con un 2-0. Decisivi Raspadori e Cambiaso

Luciano Spalletti lascia la Nazionale con una vittoria. Nella seconda partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, l'Italia batte 2-0 la Moldavia grazie ai goal di Raspadori nel primo tempo e di Cambiaso nella ripresa. Gli azzurri non offrono la miglior versione di se stessi e, dopo 10 minuti, devono anche ringraziare il Var che annulla per fuorigioco la rete del momentaneo vantaggio ospite di Nicolaescu. Pochi segnali di ripresa dopo la sconfitta per 3-0 con la Norvegia, che vince con l'Estonia, ma per cercare di ottenere il pass per i Mondiali 2026 serve di più. Con un nuovo CT ancora da scegliere: favorito Claudio Ranieri.

TABELLINO

ITALIA-MOLDAVIA 2-0

MARCATORI: 40' Raspadori (I), 50' Cambiaso (I)

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri (83' Coppola); Cambiaso, Frattesi, Ricci (46' Barella), Tonali, Dimarco (46' Orsolini); Retegui (71' Lucca), Raspadori (77' Maldini). CT Spalletti.

MOLDAVIA (3-4-2-1): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita (72' Dros), Bodisteanu (58' Motpan), Reabciuk; Caimacov (66' Stina), Postolachi (66' Perciun); Nicolaescu (72' Damascan). Ct. Clescenco.

ARBITRO: Schnyder

AMMONITI: Clescenco (M), Nicolaescu (M), Frattesi (I)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI 93' - Errore di Donnarumma: Stina raccoglie il pallone, ma calcia troppo centrale.

88' - Azione personale di Orsolini sulla destra: para ancora Kozhukhar.

73' - Lancio di Bastoni per Frattesi: attento Kozhukhar. 55' - Doppio tentativo dal limite di Frattesi, respinto dalla difesa moldava.

50' GOAL DELL'ITALIA! Orsolini mette in mezzo per Frattesi, che non riesce a deviare in porta. Sul pallone si avventa Cambiaso che fa 2-0

44' - Colpo di testa di Dumbravanu: Dimarco salva sulla linea

43' - Ionita sfrutta una respinta non perfetta di Donnarumma e calcia da dentro l'area: palla fuori di pochissimo.

40' - GOAL DELL'ITALIA! Cross di Ranieri, Tonali viene anticipato sul primo palo. La palla arriva a Raspadori che calcia e porta in vantaggio gli azzurri.

31' - Girata di Retegui in area: para Avram.

23' - Cross di Di Lorenzo sul secondo palo: Tonali anticipato in calcio d'angolo

17' - Traversa di Ranieri! Il centrale della Fiorentina stacca di testa su punizione di Raspadori, ma non è fortunato

10' - Spavento per l'Italia: Nicolaescu segna di testa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco sul cross di Reabciuk. Male, nell'occasione, Bastoni e Ranieri.