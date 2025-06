Italia-Moldavia, la MOVIOLA: il Var annulla il goal di Nicolaescu. Dubbi sul contatto Caimacov-Dimarco

L'Italia batte la Moldavia 2-0 nella seconda partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Qualche protesta della Moldavia per il contatto nel primo tempo tra Caimacov e Dimarco nell'area degli azzurri. Corretto l'annullamento del goal di Nicolaescu dopo 10 minuti per fuorigioco.

Di seguito gli episodi più importanti di Italia-Moldavia.

27' - La Moldavia chiede un rigore per una spinta di Dimarco su Caimacov. Schnyder lascia correre. Nell'occasione ammonito il CT Clescenco per proteste.

10' - Goal annullato alla Moldavia per fuorigioco di Nicolaescu su cross di Reabciuk

Arbitro: Urs Schnyder

Assistenti Marco Zürcher e Benjamin Zürcher

IVUfficiale: Luca CibellI

VAR: Lionel Tschudi

AVAR:Sven Wolfensberger