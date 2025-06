Italia, Ranieri verso il "no" a Gravina: vuole continuare con la Roma

Non sembra esserci pace per Claudio Ranieri. L’attuale senior advisor della Roma aveva dichiarato più volte di voler smettere di allenare. Per questo aveva accettato il ruolo da dirigente del club giallorosso ed ha firmato un contratto di due anni. Ma nelle ultime ore il caos intorno alla Nazionale con l’esonero di Luciano Spalletti ha fatto salire le sue quotazioni per diventare il successore del tecnico toscano. Gravina lo ha contattato, ma la sua idea è quella di voler continuare con la Roma

LA SITUAZIONE – Nella giornata di oggi il telefono di Claudio Ranieri ha squillato diverse volte. È onorato per la chiamata di Gravina ma non ha intenzione di cambiare idea. Vuole rimanere alla Roma per rispettare la parola data ai Friedkin qualche mese fa. La panchina dell’Italia sarebbe un coronamento della sua incredibile carriera, ma va verso il ‘no’ alla Federazione. Oggi ha avuto un confronto con Ghisolfi e Gasperini e non si è parlato di un suo possibile addio.

RESTA ALLA ROMA – Un’altra prova d’amore nei confronti della Roma. Claudio Ranieri a novembre aveva accettato di tornare a Trigoria nonostante l’addio al calcio annunciato qualche mese prima. Questa volta, però, nessun ripensamento. Resterà a lavorare per i Friedkin e svolgerà il ruolo di Senior Advisor. Si sente al centro progetto e non ha intenzione di fare un passo indietro. Per la panchina dell’Italia il nome in pole è quello di Pioli.