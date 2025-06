Italia, Spalletti ad Acerbi: "Mi spieghi dove gli ho mancato di rispetto, poi gli dirò cosa penso del rispetto verso di me e la Nazionale"

per la Nazionale di Luciano. Indietro di 6 punti nella classifica del girone e costretta ad affrontare Haaland e compagni in trasferta domani sera,Per le numerose indisponibilità registrate negli ultimi giorni – quella di Moise Kean è solo la situazione più recente, dopo i problemi di Buongiorno e Gabbia in difesa e di Locatelli a centrocampo – e per i postumi del

Il centrale dell'Inter aveva infatti comunicato a Spalletti – il giorno successivo alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain - il suo rifiuto a rispondere alla convocazione per la doppia sfida contro Norvegia e Moldavia. Generando un primo commento piccato del ct, al quale aveva fatto seguito un comunicato su Instagram dello stesso Acerbi, che rivolgeva l'accusa di non essere stato rispettato. Si arriva così all'intervista concessa da Luciano Spalletti a Sky Sport, nella quale l'allenatore della Nazionale ha aumentato il carico: “Acerbi poi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto e gli dirò quello che penso sul rispetto a me e alla Nazionale”.

Spalletti ne ha per tutti e replica pure al curioso “like” lasciato dall'account Instagram di Roberto Mancini all'incriminato post di Acerbi: “Non scherziamo, io penso che gli avranno rubato il telefono e gli stanno mettendo like per fargli fare brutta figura. Può succedere, i cellulari vengono hackerati. Penso sia andata cosi, non vorrei pensare diversamente”.

Sulle tante defezioni accusate negli ultimi giorni di ritiro, Spalletti risponde così: "Difesa? Ho già scelto, ci può giocare Bastoni, ci può giocare Coppola e ci può giocare Rugani. L’ho trovato con un’attenzione eccezionale, si è precipitato qui. Il ko di Kean? Noi nel ruolo ne avevamo portati tre e uno doveva stare fuori. Ora posso evitare di metterne uno in tribuna, siamo 21 più i portieri, 16 scenderanno in campo poi ci sarà una partita a distanza di pochi giorni. Tutti saranno molto coinvolti, chi non giocherà domani giocherà l’altra".

Infine Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, ha parlato della partita di domani sera in Norvegia in questi termini: “Questa è la partita più importante, quella che ci può portare al Mondiale, si va a giocarla con tutte le qualità possibili. Siamo felici di andare a giocare una partita di questo livello, poi c’è sempre la lancetta che pende fra il sentire un po’ di tensione e un po’ di difficoltà per l’importanza della gara a livello mentale, ma c’è anche quella della bellezza, dell’attrazione di qualcosa di unico che ti vai giocare e che sei felice di andarti a giocare”.

