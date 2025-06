Italia, Spalletti: "Non sono stato bravo con i risultati. C'è chi mette il veleno, ma l'esonero è corretto"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni Rai Sport a pochi minuti dalla sua ultima partita sulla panchina dell'Italia. Quella contro la Moldavia sarà, infatti, l'ultima apparizione per il CT, che, nella conferenza di domenica 8 giugno ha ufficializzato il suo esonero dopo la gara di questa sera.

REAZIONE - "La vedrò dopo sul campo, ieri ho comunicato che era successo questo e i giocatori erano già tutti a chiedere ad amici e procuratori. Visto che ormai c'era quell'aria lì abbiamo deciso di fare così".

ESONERO - "Che l'abbia detto l'uno o l'altro cambia poco, è la sostanza che conta. Ci sarei rimasto se me lo avessero nascosto perché io ho dato tutto. Poi non sono stato bravo a fare i risultati, poi c'è chi ci mette il veleno però l'esonero è stato corretto"

MONDIALI - "L'Italia ha dei buoni calciatori, che possono tranquillamente andare al Mondiale, è un po' la situazione ereditata quando sono arrivato. E' a rischio la qualificazione, ma ci sono tutte le carte in regola per qualificarsi sennò me la lasciate e si vede. Parlerà il campo".