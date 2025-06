Spalletti, la mini-rivoluzione con la Moldavia per provare a tenersi l'Italia: da Cambiaso a Orsolini-Lucca

Dopo la disfatta di Oslo contro la Norvegia, l'Italia del ct Luciano Spalletti dovrà necessariamente voltare immediatamente pagina. Gli Azzurri saranno, infatti, chiamati a reagire, mostrando un calcio totalmente diverso rispetto a quello visto contro la Norvegia di Erling Haaland. La Nazionale è attesa lunedì 9 giugno a Reggio Emilia per la sfida contro la Moldavia. E questa volta vietato sbagliare.

In vista della gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti sta pensando di optare per diversi cambiamenti, vista la sterilità di gioco che si è vista venerdì sera a Oslo. Contro la Norvegia, infatti, hanno fatto rumore le assenze di Federico Dimarco e Andrea Cambiaso dal primo minuto. Dei due, solamente il laterale nerazzurro era subentrato nel secondo tempo, quando però il parziale era ormai sul 3-0 in favore dei norvegesi. Con la Moldavia, quindi, si candidano entrambi a partire dal primo minuto.

Il ct Spalletti potrebbe, poi, optare anche per dei cambiamenti in attacco, visto che il primo e unico tiro in porta degli Azzurri contro la Norvegia è arrivato solamente nel finale, grazie al centravanti dell'Udinese Lorenzo Lucca. Senza Moise Kean e con un Mateo Retegui non in palla, con la Moldavia potrebbe partire dall'inizio il bomber dei friulani. Parallelamente a Lucca, è stato provato anche Riccardo Orsolini.

La difesa, invece, resta un reparto in emergenza e sarà, quindi, difficile ipotizzare grossi cambiamenti. Nonostante la prestazione gravemente insufficiente sia di Alessandro Bastoni che di Giovanni Di Lorenzo, infatti, dovrebbero essere proprio loro due i compagni di reparto di Diego Coppola in difesa, a protezione della porta di Gigio Donnarumma.