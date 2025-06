Italia, voglia di qualità: subito Orsolini e Chiesa, ma è tempo di lanciare i nostri Yamal

Perché la “ricetta” che viene suggerita ed avanzata ad ogni flop della nostra Nazionale è sempre la stessa: si invocano, legittimamente, cambi più o meno drastici nella lista dei convocati, si chiede a gran voce e all'occorrenza la testa del ct di turno e poi si spera. Mai come adesso, però,

Siamo questi, d'accordo. Che il talento non abbondi nelle formazioni più rappresentative – e anche quelle meno – dei campionati nostrani lo sappiamo. Eppure, dopo aver assistito all'ennesima esibizione sconcertante per pochezza di idee e qualità, l'Italia ha la necessità di attingere alle risorse interne per cercare di mettere a disposizione di Luciano Spalletti o del suo eventuale sostituto un parco calciatori nel quale figuri qualche “soldatino” in meno e qualche estroso in più.La prima fase della gestione del tecnico di Certaldo aveva ricalcato la strada percorsa prima di lui da Roberto Mancini: quella del 4-3-3 e della centalità degli esterni offensivi. Per troppo tempo è stato ignorato, per esempio, Riccardo Orsolini. Che viene da un paio di stagioni importanti a Bologna e che è uno dei giocatori più fantasiosi e dal colpo a sorpresa che la Serie A ha recentemente prodotto. E' stato richiamato in Nazionale, quasi a furor di popolo e ad un anno di distanza dall'ultima volta, per la doppia sfida contro Norvegia e Moldavia, ma Spalletti ha scelto di estrometterlo dalla formazione titolare della prima e più importante partita. Un segnale di scarso gradimento che per il futuro diventa un lusso che non ci possiamo concedere.

Nella posizione di esterno offensivo di destra – che sia a piede invertito o meno fa poca differenza – possono rientrare tranquillamente due giocatori come Matteo Politano (che nella stagione dello Scudetto di Conte ha saputo riciclarsi come quinto a tutta fascia ma resta un attaccante nel DNA) e Domenico Berardi. Pienamente recuperato dal grave infortunio della primavera 2024 e rigenerato dalla cavalcata in Serie B alla guida del Sassuolo. Sull'altro lato, ad oggi il nostro calcio non offre molto di meglio di Mattia Zaccagni, leader tecnico della Lazio e protagonista all'ultimo Europeo di uno dei pochi momenti da ricordare in positivo, col suo bellissimo e decisivo goal contro la Croazia. Ma la “mattonella” di sinistra, che da tempo è sguarnita, mai come in questo momento avverte il bisogno di ritrovare il suo legittimo proprietario. Serve come il pane ritrovare la migliore versione di Federico Chiesa, sparito completamente dai radar dopo il trasferimento al Liverpool e desideroso, anche in ottica Mondiale, di tornare in Italia per giocare. E farlo con continuità.

Tra le molte cose che si sono dette e ribadite negli anni, a proposito delle difficoltà della Nazionale di alzare il livello, è che l'abbondante presenza di giocatori stranieri ha finito per togliere sempre più spazio ai prodotti nostrani. E' certamente vero, come lo è altrettanto che qualcosa si è inceppato da tempo nella nostra filiera e nella capacità di costruire nei settori giovanili calciatori in grado di confermarsi tra i grandi. Considerando l'attuale penuria di qualità, il momento attuale ci impone di non essere schizzinosi e di cercare, in attesa di tempi migliori, di utilizzare con maggiore intraprendenza quello che attualmente abbiamo a disposizione. E allora si guardi a quello che le nostre selezioni giovanili, quelle che hanno mostrato segnali di vita e portato a casa anche risultati concreti: in Under 19/Under 20, per esempio, alla voce giocatori da uno contro uno ci sono il genoano Lorenzo Venturino (protagonista di un bel finale di campionato grazie al coraggio di Patrick Vieira che lo ha lanciato) o il milanista Mattia Liberali.

In Under 17, c'è un ragazzo del 2008 che all'ultimo Europeo di categoria si è preso la scena, segnando 5 reti e trascinando l'Italia ad un passo dalla finalissima per provare a confermare il titolo dello scorso anno. Soltanto la sconfitta ai rigori col Portogallo poi campione ce lo ha impedito, ma non ha negato al contrario il pass per il Mondiale del prossimo autunno. Se in Qatar i migliori teenagers del pianeta ci saranno anche i nostri lo dobbiamo un po' di più a Samuele Inacio. Figlio d'arte (papà Ignacio Pià ha frequentato, come lui, i campi dell'Atalanta a Zingonia, per poi vestire la maglia del Napoli), qualità da vendere e personalità sopra la media. Il Borussia Dortmund se n'è accorto e già l'estate scorso è arrivato a Bergamo e lo ha convinto ad affrontare una nuova esperienza in Germania, in uno di quei club che hanno lanciato negli ultimi anni talenti su talenti. Così tanto ne scorre nelle vene di Samuele che il suo nome figurerà nella lista della prima squadra che dalla prossima settimana si trasferirà negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per club.

L'ennesima conferma che all'estero non si ha paura di premiare chi, giovane o meno giovane, a calcio sa giocare e dimostra di avere doti differenti. Pià, come altri, ha accettato il trasferimento all'estero proprio confidando sul fatto che lì sia più facile accelerare il percorso e avere quelle occasioni che tanti, troppi giovani nel nostro calcio non riescono a costruirsi. Abbiamo volutamente ignorato gli altri ruoli, dai difensori ai centravanti puri, che nelle Under figurano in quantità, perché oggi si parla tanto di qualità che manca nell'ultimo terzo di campo. Ma anche per loro, per i Chiarodia e i Natali, i Comotti, gli Zeroli o i Camarda, vale lo stesso ragionamento: ora o mai più, è il momento di osare, Non varranno un Lamine Yamal, ma dobbiamo rischiare.

