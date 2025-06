Juventus, chi è Harder: l'alternativa al sogno (proibito?) Gyokeres, intrecci con Inter e Milan per Hojlund e Vlahovic

Si muove il mercato dei grandi centravanti in Europa. La Premier League inglese è al lavoro per prendersi le prime scelte: l'Arsenal tratta lo sloveno Benjamin Sesko del Lipsia (classe 2003), mentre il Manchester United punta lo svedese Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona (classe 1998).

Quest'ultimo è stato accostato in chiave mercato pure alla Juventus, che però parte in svantaggio. Anche perché i Red Devils possono fare leva sul tecnico Ruben Amorin, che ha già allenato Gyokeres in Portogallo. Tra l'altro in uscita il Manchester United può sacrificare il danese Rasmus Hojlund (classe 2003 ex Atalanta), nel mirino dell'Inter.

JUVENTUS, CHI E' CONRAD HARDER

Tornando alla Juventus, tra i nomi per il dopo Dusan Vlahovic (contattato dal Milan di Max Allegri e al centro di un'offerta da parte dei turchi del Fenerbahce di José Mourinho) spunta quello di Conrad Harder. Classe 2005, il danese è sotto contratto fino a giugno 2029 con lo Sporting Lisbona, che lo ha acquistato l'anno scorso dal Nordsjaelland per 19 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Portogallo ha segnato 11 goal in 47 presenze per un totale di 1543 minuti giocati. Lo Sporting vede in lui l'erede ideale di Gyokeres (dato in uscita) e per questo preferirebbe non venderlo in questo mercato estivo.