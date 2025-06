Juventus, contatti con gli agenti di Gyokeres: la situazione

121, mettendo assieme goal e assist, le partecipazioni a rete nelle sue 99 presenze complessive con la maglia dello Sporting Lisbona. Stiamo ovviamente parlando di Viktor Gyokeres, attaccante della squadra lusitana che sta infiammando questa prima sessione estiva di mercato – finestra dedicata e organizzata in vista del Mondiale per Club – in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Un futuro che, con ogni probabilità, sarà lontano da quel di Lisbona dato che numerosi top club hanno inserito nella loro shortlist il nome del centravanti da almeno 60 milioni di sterline.

L’ARSENAL SI DEFILA – Sino a poche settimane fa, l’Arsenal era la società che aveva fatto i passi in avanti maggiormente concreti sia con lo Sporting che con l’entourage del calciatore classe 1998. I Gunners, infatti, guidavano la corsa verso l’acquisto del centravanti svedese, ma il mercato – è noto a tutti – è pieno di colpi di scena. Un cambio di strategia ha portato i londinesi a far virare le loro attenzioni nei confronti di Benjamin di Sesko, attualmente il candidato numero uno a divenire il prossimo rinforzo per il reparto offensivo di Arteta. Gyokeres rimane un obiettivo, ma è chiaro che il mancato affondo dell’Arsenal porta le top società europee a interessarsi nuovamente con forza al profilo del 27enne.

CONTATTI CON GLI AGENTI – E così, come svelato da Fabrizio Romano, il Manchester United ha riavviato i contatti con gli agenti di Gyokeres per essere informati della situazione. I Red Devils stanno studiando la formula corretta da proporre allo Sporting Lisbona, considerando che dal punto di vista economico sarebbe uno sforzo importante per le casse di una società che non parteciperà ad alcuna competizione europea nella prossima annata.

C’E’ ANCHE LA JUVENTUS – Ma lo United non è l’unico club che nelle ultime 48 ore ha contattato l’entourage di Gyokeres. Infatti, Fabrizio Romano riporta che anche l’Al Hilal – alla ricerca di un grande attaccante per il Mondiale per Club e non solo – e la Juventus si sono mosse con gli agenti del classe ‘98 per capire i margini di un’operazione importante. Gyokeres fa parte della lista di obiettivi di Comolli e queste prime telefonate interlocutorie ne sono la perfetta dimostrazione. La Juventus muove i primi passi per lo svedese: contatti con gli agenti per comprendere se sarà il bomber 27enne il sostituto di Dusan Vlahovic in quel di Torino.