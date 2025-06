La prima giornata di Damien Comolli da nuovo direttore generale della Juventus ha già portato grossi frutti. Il dirigente ex-Tolosa ha subito preso possesso della Continassa, ha incontrato Igor Tudor confermandogli la fiducia almeno fino al Mondiale per Club ma con ampio margine di conferma e ha iniziato a tracciare alcune linee guida di mercato. Fra queste, inevitabilmente, c'è l'urgenza di definire una strategia chiara per l'attacco dove gli obiettivi dichiarati di Cristiano Giuntoli potrebbero non essere più così importanti per la nuova dirigenza.

OSIMHEN DA INZAGHI - Non è un segreto che l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo dell'ex direttore dell'area sport fosse Victor Osimhen che Giuntoli acquistò per il Napoli e con cui il legame era ancora solidissimo. Oggi sul giocatore è piombato l'Al-Hilal del neo-allenatore Simone Inzaghi che ha presentato al giocatore un'offerta super-milionaria, molto più alta sia di quanto percepiva a Napoli, sia di quanto gli sta offrendo il Galatasaray per restare. Manca ancora l'accordo fra club (De Laurentiis punta ad incassare almeno 70 milioni), ma la Juventus in questo affare oggi non è più così attiva.

LA JUVE TORNA SU DAVID - E allora Damien Comolli, che nel mercato francese ha agganci freschissimi e ottimi rapporti con gli agenti che operano lì, è tornato alla carica per un vecchio pallino della Juventus che, soprattutto, potrebbe impattare sui conti bianconeri con cifre molto più contenute rispetto al centravanti nigeriano. Si tratta di Jonathan David, centravanti canadese il cui contratto con il Lille scadrà il prossimo 30 giugno e potrà trasferirsi a parametro zero.

SFIDA AL NAPOLI - David è stato proposto a lungo ai top club che giocano la Champions League ma finora soltanto il Napoli ha approfondito il fascicolo delle richieste, molto alte, fatte dal giocatore e dal suo entourage. Commissioni agli agenti da 10 milioni, ingaggio da 9 milioni di euro lordi (4,5 al netto della fiscalità italiana), ma soprattutto un bonus alla firma una tantum da 15 milioni di euro. Totale 34 milioni soltanto per il primo anno, ma cifre abbordabili per un centravanti del suo livello. A queste cifre, soprattutto quelle di commissioni e bonus alla firma, né il Napoli né la Juventus si sono mai avvicinate, ma c'è la volontà di continuare a trattare per trovare una soluzione in tempi anche rapidi.

IL MONDIALE PER CLUB - Rispetto alla formazione del grande ex e rivale Antonio Conte, infatti, la Juventus ha l'impegno del Mondiale per Club in cui Tudor si troverà, verosimilmente, a dover utilizzare un Vlahovic in scadenza e senza l'alternativa di Kolo Muani, il cui prestito dal PSG scadrà il 30 giugno, ma per cui nessuno ha voglia di rischiare eventuali infortuni senza un accordo di prolungamento. Avere subito David permetterebbe di costruire già oggi la Juventus del futuro, con e per Tudor.