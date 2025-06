Juventus, il gioiellino Adzic in goal all'esordio col Montenegro

L'attaccante classe 2006 di proprietà della Juventus non aveva ancora debuttato con la nazionale maggiore del suo Paese ed è bastata la prima uscita contro l'Armenia, in amichevole, per trovare il primo goal.

Nella partita disputata sul campo del Montenegro (terminata 2-2), il giocatore bianconero è stato schierato dal primo minuto, da trequartista centrale alle spalle dell'unica punta Osmaijc, nel 4-2-3-1 scelto dal ct Robert Prosinecki. Adzic, su assist di Vuckevic, ha sbloccato la gara dopo soltanto 5' con un preciso colpo di testa. Per Adzic si tratta del quinto goal in partite ufficiali in questa stagione, dopo i 4 messi a segno con la maglia della Juventus Next Gen nel campionato di Serie C.

Oltre ad Adzic, un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano è sceso in campo, l'ex di Fiorentina ed Inter Stevan Jovetic, partito dalla panchina ed entrato al 18° della ripresa. Nell'Armenia non c'era invece il giocatore più rappresentativo, il nerazzurro Henrikh Mkhitaryan, che già nel marzo del 2022 aveva annunciato il suo ritiro dalla propria nazionale per concentrarsi esclusivamente sugli impegni col proprio club di appartenenza.