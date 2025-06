Juventus, il primo "colpo" di Comolli è il riscatto di Kalulu: il Milan incassa 14 milioni di euro

nei mesi scorsi. In attesa dei comunicati ufficiali di rito, il club bianconeroArrivato l’estate scorsa in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, il francese classe 2000 si appresta a legarsi alla Juventus con un contratto di lunga durata.

La Vecchia Signora eserciterà dunque il diritto di riscatto fissato in 14 milioni di euro, più bonus, per avvalersi anche in futuro delle prestazioni di Pierre Kalulu, una delle note più positive dell’altalenante ultima stagione dei bianconeri. L’ex Milan ha disputato complessivamente 39 partite con la maglia della Juventus, spalmate tra le varie competizioni, e ha pure trovato in una circostanza la via del goal. Col suo riscatto, Kalulu sarà dunque regolarmente a disposizione di Igor Tudor per l’ultimo impegno stagionale per la Juve, ossia il Mondiale per club che prende il via il prossimo 14 giugno.

L’esordio della società bianconera, inserita nel girone G, avverrà contro gli emiratini dell’Al Ain, prima di sfidare i campioni d’Africa del Wydad Casablanca e successivamente il Manchester City di Pep Guardiola e dell’imminente nuovo acquisto Tijjani Reijnders, proveniente dal Milan. In attesa del pieno recupero fisico di Gleison Bremer dal grave infortunio al ginocchio dello scorso autunno e col rientro già avvenuto di Daniele Rugani dal prestito all’Ajax, la difesa della Juventus di Igor Tudor aggiunge un nuovo, vecchio ed importante tassello come Pierre Kalulu.