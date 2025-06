Kolo Muani annuncia: "Andrò al Mondiale per Club con la Juventus". E sulla prossima stagione...

“Andrò al Mondiale per Club con la Juventus”. Kolo Muani ha parlato del suo futuro dopo la partita tra Francia e Germania di Nations League, vinta dalla squadra di Dechamps 2-0 con le reti di Mbappé e Olise. L’attaccante continuerà il suo percorso con i bianconeri, iniziato lo scorso 23 gennaio.

“Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po', sia con la nazionale che con il mio club. Alla Juventus mi trovo bene,, mi hanno accolto bene, mi diverto. Andrò negli Stati Uniti”. Con queste parole Kolo Muani ha annunciato c

IL PERCORSO ALLA JUVENTUS - Kolo Muani ha collezionato con la Juventus 19 presenze, 8 reti e 2 assist, risultando decisivo per la qualificazione in Champions League. In particolare, il francese è riuscito a incidere nelle ultime partite contro Monza, Lazio e Venezia. Il feeling con la squadra, l'ambiente e Tudor è ottimo e l'obiettivo di Kolo Muani è quello di convincere i bianconeri a puntare su di lui anche in futuro, soprattutto in caso di addio di Vlahovic.