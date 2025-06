Juventus-Kolo Muani, insieme al Mondiale per Club. Ma cosa succede dopo? L'idea per il futuro

Questione di tempi. Da una parte c’era una finale di Champions League da preparare e poi festeggiare, dall’altra una rivoluzione dirigenziale da completare. Da una parte il Paris Saint-Germain, dall’altra la Juventus: in mezzo, il futuro di Randal Kolo Muani. Quello dei prestiti, è uno dei temi in cima all’agenda del nuovo direttore generale di Juventus, Damien Comolli, che ha ereditato parte del lavoro lasciato in sospeso da Cristiano Giuntoli. D’altronde, il tempo stringe e l’inizio del Mondiale per Club è ormai dietro l’angolo. Un primo indizio era arrivato dai social della Juventus: si ricordano le partite con il Portogallo di Conceicao, sono scomparsi Kolo Muani e Renato Veiga.



Cosa significa? C’è già l’accordo con il Porto affinché Conceicao possa giocare il Mondiale con la Juventus. Diametralmente opposta la situazione Renato Veiga che volerà per gli Stati Uniti con il Chelsea. Per quel che riguarda Kolo Muani, invece, gli ultimi contatti tra i club hanno messo la strada in discesa e si procede veloci verso l’accordo e la stretta di mano finale. Come si usa dire in questi casi, mancano i dettagli, ma sarebbe ormai una sorpresa se i due club non dovessero arrivare alla linea del traguardo insieme.





Sorride Igor Tudor che avrà a disposizione l’attaccante più in forma dell’ultima parte di stagione, autore di un goal anche nello show match tra Spagna e Francia. Sorride anche lo stesso Kolo Muani che non ha mai nascosto di trovarsi bene a Torino e di non disdegnare l’idea di continuare a indossare la maglia bianconera.



Per il momento, però, l’orizzonte non va oltre gli Stati Uniti. Ci sarà tempo, dopo il Mondiale, per riallacciare i contatti e capire se ci siano le condizioni per un’altra stagione insieme. Molto dipenderà dalle idee del Psg che, da parte sua, non è intenzionata a riportare Kolo Muani a casa, ma dovrebbe aprire ad una soluzione in prestito, magari con un’opzione per l’acquisto definitivo tra due anni. A queste condizioni, la Juventus si assicurerebbe – in un momento di grandi cambiamenti -, una certezza in attacco e, contestualmente, un problema in meno da risolvere nella costruzione della rosa.