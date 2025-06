Juventus, McKennie: "Andiamo al Mondiale per vincere; lasciamo crescere Yildiz a modo suo"

Il giocatore della Juventus Weston McKennie ha parlato ai canali ufficiali della FIFA in vista della prossima grande competizione che attende i bianconeri, impegnati nel Mondiale per Club al via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno proprio negli Stati Uniti, patria del classe '98 ex Leeds e Schalke 04 tra le altre.

L'OBIETTIVO E' VINCERE - "Il Mondiale per Club è un'opportunità incredibile, soprattutto essendo in America. Penso che sia questo l'aspetto più entusiasmante. Credo che qualsiasi atleta professionista e chiunque sia competitivo abbia l'obiettivo di andare lì e vincere. Quindi, ovviamente, la nostra mentalità è questa: andare lì, dare il massimo nel torneo e cercare di vincere un trofeo. Penso che sia questo l'aspetto più entusiasmante: poter confrontarci contro squadre con cui normalmente non giochiamo" ha spiegato il giocatore, in Piemonte dal 2020 con anche un'esperienza in prestito al Leeds nel 2023.

TIFOSI E AVVERSARI - Poi McKennie ha spiegato perchè i tifosi statunitensi dovranno sostenere le Juventus nella rassegna iridata: "Risposta facile: ci sono due americani in squadra (McKennie e Timothy Weah). Semplice. Spero che ci sia una bella atmosfera. Spero che i tifosi vengano a sostenerci. Molti americani vogliono vedere le squadre di club che parteciperanno al torneo, quindi penso che avremo una buona affluenza". I bianconeri sono inseriti nel gruppo G e se la vedranno contro gli emiratini dell'Al Ain all'esordio a Washington, contro i marocchini del Wydad AC a Philadelphia e chiuderanno la prima fase a Orlando contro il Manchester City.

YILDIZ - "Conosco Kenan Yildiz da quando si allenava con noi da giovane. È un grande talento. Credo che si debba solo lasciarlo crescere a modo suo. Il problema di oggi con i giovani giocatori possono essere i social media. Prima non c'erano i social media. Oggigiorno, ci sono pressioni di ogni tipo, provenienti da ogni dove. Se vuoi diventare un giocatore di alto livello, ti fai carico della pressione, ma molta di questa è una pressione inutile che viene esercitata su una persona. Lui se l'è cavata bene. Portare il peso di indossare la maglia numero 10 della Juventus non è una cosa da poco a un'età così giovane, e significa molto, quindi hai pressione, e o la gestisci e cresci, o non la gestisci e non migliori. È una cosa o l'altra. Ma penso che abbia le capacità per maturare anche grazie ad essa" ha concluso lo statunitense, spendendo parole di apprezzamento per l'attuale numero 10 del club bianconero, il classe 2005 Kenan Yildiz.