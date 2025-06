Juventus, non solo Vlahovic: anche Nico Gonzalez verso la cessione, Comolli fissa il prezzo

In casa Juventus prosegue la rivoluzione con il nuovo corso targato Damien Comolli. Il piano del management bianconero è quello di cercare di monetizzare il più possibile con le cessioni, per poi colmare le lacune nei reparti più in difficoltà. A tal proposito, il reparto che dovrà essere maggiormente riorganizzato è sicuramente quello offensivo, con diverse situazioni ancora da risolvere.

In primis, c'è la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 dell'attaccante serbo è ufficialmente saltata e per il giocatore non ci sono alternative alla cessione. Negli scorsi giorni, poi, si sono presentate alla porta il Milan e il Fenerbahce. Oltre a Vlahovic, La Gazzetta dello Sport sottolinea che anche Nico Gonzalez potrebbe essere ceduto in estate.

Arrivato dalla Fiorentina lo scorso agosto in prestito con obbligo di riscatto per 33 milioni di euro (8 di prestito più 25 per il riscatto), l'attaccante argentino non ha convinto a pieno la dirigenza della Vecchia Signora e adesso con l'arrivo di nuovo direttore generale Damien Comolli,il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.

La Gazzetta scrive, infatti, che qualora dovessero arrivare offerte vicine ai 26-27 milioni di euro, Nico Gonzalez potrebbe lasciare la Juventus dopo appena una stagione. Oltre alle sirene turche, sul jolly argentino si registra anche l'interesse di alcuni club di Premier League. Tra questi, Brentford e West Ham.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui