Juventus su Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio

La Juventus cerca un esterno sinistro sul mercato. Il colombiano Juan Cabal continua la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso novembre e non parteciperà al Mondiale per club, comunque l'ex Hellas Verona dovrebbe ricoprire il ruolo di braccetto nel 3-4-2-1 di Igor Tudor. Il quale ha bisogno di un laterale a tutta fascia, anche perché l'italiano Andrea Cambiaso può essere sacrificato in uscita. Dai turchi del Fenerbahce è rientrato per fine prestito il serbo Filip Kostic, che farà parte della spedizione al Mondiale per club negli Stati Uniti.

Intanto sul mercato i dirigenti bianconeri seguono un paio di piste. La prima porta all'estero, in particolare allo spagnolo Miguel Gutierrez del Girona (classe 2001 scuola Real Madrid). L'alternativa in Italia è rappresentata da Nuno Tavares. La Lazio lo ha appena riscattato a titolo definitivo dall'Arsenal per 5 milioni di euro, mettendolo sotto contratto per le prossime tre stagioni fino a giugno 2028. Classe 2000, il portoghese ex Benfica e Marsiglia ha servito 8 assist in 23 presenze al suo primo campionato di Serie A. Costellato da 7 infortuni muscolari, che gli hanno fatto saltare 19 partite per un totale di 100 giorni di stop.

Nuno Tavares viene attenzionato anche dal club arabo dell'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi, alla ricerca di un nuovo esterno mancino sul mercato: il primo obiettivo è il francese Theo Hernandez del Milan, l'alternativa è rappresentata dallo spagnolo Angelino della Roma.