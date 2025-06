Juventus, Tognozzi non ritorna: l'ex capo scout va all'Arsenal

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Matteo Tognozzi non tornerà alla Juventus, ma andrà all'Arsenal, come capo dell'area scouting. L'ex capo scout bianconero e scopritore di talenti come Yildiz e Huijsen, dopo la conclusione dell'avventura come direttore sportivo del Granada, era rientrato in orbita Juve, per un possibile ritorno come capo dell'area scout. Un ritorno che, a questo punto, non si farà: Tognozzi viaggia verso Londra, sponda Arsenal, mentre la Juventus punterà su un altro profilo.

AREA SCOUT - Secondo quanto riferito da Tuttosport, ora il favorito numero uno sarebbe Viktor Bezhani che, al fianco di Comolli, ha già lavorato al Tolosa. Come riferisce IlBianconero.com, Viktor Bezhani è un dirigente albanese di 40 anni, nato nel 1985, che attualmente ricopre la carica di direttore tecnico del Tolosa, ovvero il club del quale Comolli è stato presidente fino a pochi giorni fa, ovvero quelli che hanno preceduto il suo passaggio alla Juventus. Bazhani dopo una parentesi da match analyst nell'Under 19 della Croazia, Bezhani ha guidato l'Under 21 del club cipriota dell'Anorthosis Famagosta, diventando anche il vice del tecnico della prima squadra.



Dall'estate del 2017, invece, il dirigente albanese ha iniziato a familiarizzare con il comparto dello scouting, nel quale ha costruito di fatto la sua carriera. Nell'annata 2017/18 è stato responsabile dello scouting in Polonia al Legia Varsavia, mentre nella 19/20 si à trasferito in Inghilterra dove ha lavorato per contro del Brentford e nell'annata successiva per il Watford (stagione 2020/21).

Dopo due anni spesi in qualità di osservatore del Leicester, Bezhani è approdato al Tolosa a giugno del 2023 in qualità di direttore tecnico, ovvero il suo attuale incarico. Come riferito da Sky, però, è ora lui il favorito numero uno per compiere lo stesso percorso di Comolli: lasciare la Francia e approdare alla Juventus.