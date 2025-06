Lazio, ancora Lotito contro Gravina: "Ricopre un ruolo ma non si pone mai in discussione"

Prosegue il battibecco a distanza tra Lotito e Gravina. Sempre a colpi di dichiarazioni a mezzo stampa, dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa del presidente della Lazio e la replica del numero 1 della FIGC, arrivano oggi nuove accuse da parte del patron biancoceleste: "Gravina ha un ruolo, e non si mette mai in discussione. Quando un progetto fallisce bisogna farsi domande". In precedenza il capo della Federazione Italiana Giuoco Calcio aveva bollato come pretestuose le parole dure di Lotito nei suoi confronti, perché dettate da rancori personali. Sono note infatti le acredini tra i due nel merito della politica di gestione del calcio italiano.

Oggi l'ANSA ha riportato così le nuove dichiarazioni di Lotito: "Io ho fatto una considerazione non facendo nomi o cognomi, ma dicendo che quando un progetto fallisce più di una volta bisognerebbe farsi delle domande e darsi delle risposte. Io ho detto che se la Lazio non funziona i tifosi se la prendono con il presidente. Ma con la differenza che il sottoscritto mette i soldi e fa il presidente decidendo le scelte. Lì qualcuno ricopre un ruolo e percepisce emolumenti, quindi deve rispondere alla collettività. Non sta lì perché c'è stato messo da Nostro Signore ma ne percepisce dei vantaggi di ruolo e di funzione. Il fatto è di non porsi nella condizione di poter essere messo in discussione. Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?"