Lazio, due offerte per Castellanos: ecco la risposta del centravanti

Taty dice no all'Arabia e agli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Repubblica, sono arrivate nelle ultime ore due offerte per Castellanos, entrambe molto ricche economicamente: una dal campionato saudita, anche se non è noto da quale club, l'altra dai Chicago Fire, squadra che milita nella MLS.

A entrambe però il centravanti della Lazio ha risposto "no, grazie". Dopo essere sbarcato in Europa ormai quattro anni fa, ora vuole imporsi in campionati importanti come la Serie A. E il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste è per lui una nuova occasione che vuole cogliere, senza avere più l'ingombro di un mostro sacro come Immobile con cui combattersi il posto. Con Baroni ha mostrato le sue qualità e ora vuole convivere Sarri a puntare su di lui. Castellanos accetterebbe di lasciare Roma solo per la Premier League o per altri top club blasonati in Europa. I soldi degli sceicchi e gli USA possono aspettare.