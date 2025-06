Lazio, il PSV torna su Tchaouna: possibile l'inserimento di due contropartite

Loum Tchaouna lascerà la Lazio questa estate. Dopo un'annata deludente sotto tutti i punti di vista, il futuro dell'ala francese, ex Salernitana, è praticamente certo che non sarà in biancoceleste. La società capitolina punterà comunque a non mettere a bilancio una minusvalenza dopo gli 8 milioni spesi l'anno scorso per prelevarlo e spera che l'Europeo U21 cui parteciperà con la sua nazionale possa rilanciarlo per trovare più facilmente dei possibili acquirenti. Uno in realtà già ci sarebbe.

Si tratta del PSV Eindhoven, che già a gennaio aveva bussato alla porta di Formello per Tchaouna. La Lazio aveva risposto no, preferendo puntare sull'esplosione del talento del classe 2003 nella seconda parte della stagione. Le cose non sono andate come speravano i biancocelesti, ma l'interesse del club olandese non è scemato. Anzi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è molto probabile che ci sia a stretto giro un nuovo tentativo per portare l'esterno offensivo in Eredivisie. E stavolta anche con il possibile inserimento di contropartite tecniche, una soluzione che in realtà non è mai particolarmente interessata alla Lazio nell'era Lotito. Ma chissà che questa volta non possa esserci una novità anche in questo senso, viste le qualità dei calciatori proposti. Il CorSport riporta infatti che il PSV sarebbe disposto a cedere Guus Til - mezzala ventisettenne già nel mirino di altri club italiani - e il giovane difensore Ryan Flamingo, che in tanti considerano uno dei talenti più interessanti del vivaio olandese. Al momento comunque non ci sono ancora mosse concrete ufficiali, ma la situazione resta da monitorare attentamente nelle prossime settimane.